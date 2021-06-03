富途控股（FUTU）宣佈，獲評級機構標準普爾授予投資級主體評級「BBB-」，集團整體信用評級「bbb」，前景展望為「穩定」，成為亞太區第一家獲得國際評級的互聯網券商。

公司稱，標普預期富途未來業務增長過程中，有望繼續保持在互聯網券商行業的領先地位，並將維持強勁資金和充分的風險管控能力。

富途證券創辦人李華指，評級體現出國際主流評級機構對公司經營發展情況的認可，為公司在國際資本市場提高議價能力、降低融資成本奠定了良好基礎。

根據標普官網，「BBB」評級屬投資級別，代表公司雖有足夠償債能力，但更易受到不利經濟的影響。而次一級的「BB」評級，已跌入投機級別，意味公司相對其他投機級評級，短期內違約可能性較低。當面臨重大長期不確定性，可能導致無法履約。

富途盤前報約139美元，較上日收市價144.36美元跌近3%。

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