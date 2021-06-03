恒指連跌兩日，但個股各有各炒。中央前幾日發表人民幣貶值言論，內銀內險連帶主流科技股連日走弱，拖累指數下跌，但中央夠膽死唱淡人民幣，證明佢好有信心人民幣係唔會跌，人幣穩，潛台詞係整體大市危險極有個譜，與其話市況弱，不如話資金輪動，繼續由弱轉強，6月內似乎維持個股、板塊兩走極端嘅情況，形成WSB炒上、醫美股前排炒到癲。

瑞聲（2018）強勢突破50元大關，大戶基金盤係咁掃，皆因低估值、重拾增長嘅科技股係滄海遺珠，基本上喺港股難覓另一個選擇，基金展開抱團追貨過程。

京東物流（2618）亦係呢個市況可能跑出嘅一員，物流界科技股，除咗高科技融入物流服務之外，亦透過科技為企業客戶提供供應鏈管理、上游服務，亦坐擁龐大數據，提升服務水平，由一間公司入貨、去到出貨、以至存貨管理等等，都可以關佢事，服務對象係數以萬計嘅企業。傳統物流行業難以匹敵，註定京東物流進入搶生意階段。

上述兩股具長線持有價值，只不過目前市況只係相對安全，拉遠啲後市始終風高浪急，持有兩隻股嘅話，一係分注買，一係持貨途中要醒目避開類似舊年3月嘅市場危機，策略自決。

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