【本報訊】樓市越發熾熱，亦令更多地產商參戰。老牌地產發展商協成行，最新將旗下何文田勝利道5號項目命名為芳菲（Madera Garden）。協成行董事總經理方文雄指，目前樓價高企，雖然預計今年全年樓價升幅5至7%，但不希望升勢太快，因為市民買樓負擔已很沉重。

協成行總經理方添輝則指，項目計劃月內開售，將於月內上載樓書及開價，並開放一個示範單位予買家參觀。方又指，項目開價將參考何文田或九龍核心區項目，樓花期至明年9月。

芳菲為單幢式住宅項目，全幢26層高，共涉及71伙單位，主力一至兩房間隔，實用面積286至481方呎，另外亦包括四伙連天台或平台特色單位。

柏傲莊收2萬飛 問鼎票王

新世界（017）大圍站上蓋住宅項目柏傲莊，1期去年10月推出市場，首輪開售大收2.27萬票，成為1997年之後的新盤票王。3期近日推盤，發展商落實本周六賣首批331伙，市傳至昨晚7時已收近2萬票，將於今日下午3時截票，問鼎票王寶座。

柏傲莊III日前加推二號價單涉149伙單位，單位實用面積由310至1,022方呎，折實售價753.9萬至2,529.5萬元，折實呎價17,999至25,781元，折實平均呎價21,368元，比首張價單貴6.9%。新世界營業及市務總監黃浩賢表示，柏傲莊III認購反應理想，料票數有機會接近第1期的最高紀錄22,763票。