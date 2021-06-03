自動駕駛初創公司「縱目科技」今日宣佈完成共1.9億美元D輪融資，D3輪領投由小米（1810）旗下的小米長江產業基金，其他投資者包括上海科創投集團、科博達投資控股有限公司等。

小米集團（1810）自今年3月30日宣佈殺入智能電動車產業後，不停入股及收購各類相關汽車企業，而縱目科技指，希望透過是次投資，未來與小米能在智能場景應用展開多方面合作。早前有消息指，小米也考慮投資汽車人工智能晶片製造商「黑芝麻智能」。

縱目科技是自動駕駛系統ADS及高級駕駛輔助系統ADAS技術供應商，目前產品包括ADS及ADAS控制器、攝像鏡頭等，而業務涵蓋範圍包括智能駕駛系統、智慧城市產品等。

縱目創辨人兼行政總裁唐鋭接受《彭博》訪問時表示，他們正考慮在上海證券交易所科創板上市，但並未透露有關細節。而縱目科技早前已完成由日本電裝（Denso）、晶凱資本領投的D1輪融資，及由同創偉業及高遠資本領投的D2輪融資。

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