北美和歐洲疫情明顯好轉，顯示疫苗非常有效，隨着疫情逐漸退卻，經濟活動便會加快，相信環球經濟在下半年將有強勁反彈。不過，由於供應鏈的復蘇速度未必能夠即時追上需求增長，難免出現短暫性的較高通脹水平。

現時各地股市仍保持穩定表現，但在量寬影響下，資產價格是會處於頗貴水平。然而，資金自會追逐較落後的市場，投資部署也應該順勢而行，跟着聰明資金的去向。

近期亞太市場表現似乎已出現變化，成為資金獵食的目標。例如台灣上月爆發疫情，令台股急瀉，但資金卻很快重新流入台灣，台股也見水即生，由低位強烈反彈。印度股市也出現類似狀況，當地疫情並沒有打垮印度股市，反而在過去幾星期，主要指數SENSEX已升回至接近歷史高位了。

近期港股也逐步轉強，其中一個重要因素是近幾星期A股出現反彈，加上北水的支持，港股已從低位回升，而過去兩個交易天，港股更曾上試29500點大關。以現時A股和外圍股市回穩的情況來看，恒指在月底前挑戰30000點大關是有不俗的機會，但先決條件是舊經濟股滙控（005）和友邦（1299）必須交出好表現，否則港股仍會維持波幅市。

關焯照

經濟學家