萬科香港位處何文田自由道11號的發展項目「VAU Residence」，今日正式上載售樓說明書。萬科香港執行董事周銘禧表示，現時銷售準備工作已接近尾聲，預計本月內推出市場。

VAU Residence位於何文田自由道11號，屬何文田核心豪宅地段，鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區。據樓書顯示，此住宅項目樓高25層，合共提供165個單位，一層7至8伙，最細為5至7樓室，實用面積209方呎的開放式單位。單位面積由209方呎至499方呎不等，戶型涵蓋開放式至三房間隔，並設7伙天台特色戶。

項目主打開放式及1房單位，開放式單位面積為209至211方呎，佔58伙；1房單位為264至286方呎，共78伙，佔全盤逾8成。至於2房及3房單位，分別為384至388方呎和499方呎，共20伙和2伙。另外亦提供7伙209至499方呎的特色天台單位。

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