【本報訊】彭博周四引述白宮消息稱，美國總統拜登計劃本周修訂涉中共解放軍的中資公司投資禁令，改為針對跟中國國防與監控技術相關的中國公司，外界料將有更多中國企業被納入投資黑名單。

針對國防和監控技術

報道引述消息指，美國前總統特朗普去年11月簽署及頒佈行政命令，禁美國機構或投資者向受中國軍方控制與關聯企業進行投資。但小米（1810）及內地大數據服務商籮筐技術公司今年初先後向聯邦法院提訴，其中小米獲勝訴，叫停美國投資禁令，從對華投資黑名單移除。為免華府陷入窘況，拜登政府擬修改對華投資禁令，由美國財政部制訂一份名單，針對涉及國防和監控技術的中資企業，日後面臨華府實施的財政懲罰。

據悉，拜登政府屬意保留大量已被列入對華投資黑名單的中資企業，如中移動（941）、中海油（883）和中交建（1800）等。財政部的外國資產控制辦公室將依據拜登修改的新命令，納入更多中國企業，並向國務院與國防部諮詢意見。拜登亦將釐清投資禁令對附屬公司的影響範圍，藉此釋除華爾街投資者疑慮。美國財政部上月中宣佈延後公佈對華投資禁令修定細節日期延至下周五。中國外交部發言人汪文斌昨指美國應尊重法治與市場，糾正錯誤。

美股周四早段下滑，市場擔心美國經濟展現強勁復蘇，而且通脹升溫，聯儲局有機會提早收水。本港昨晚約10時，道指報34419點，跌180點；標指跌30點，至4177點；納指報13588點，跌168點。美國5月ADP私人就業職位增97.8萬，遠多過市場預期68萬；上周首次申領失業救濟人數僅38.5萬，美滙指數曾升0.49%至90.43。