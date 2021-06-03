【本報訊】樓市氣氛熾熱，不少名人亦趁機入市，其中前體操王子李寧（圖）妻子最新以首置客身份，豪擲逾2.3億元，購入長實（1113）旗下半山波老道21 Borrett Road一分層單位。

首置身份入市

據土地註冊處資料，21 Borrett Road 16樓1號室，實用面積2,945方呎，屬五房間隔，上月以2.328億元售出，呎價約79,049元；買家新近登記為陳永妍（Chen Yong Yan），料為中國前女子體操運動員及前體操王子李寧妻子。值得留意的是，陳氏是次購入單位需支付樓價4.25%印花稅，意味以首置身份入市。

翻查資料，李寧過去亦不乏於本港購置物業，包括去年底斥資1,922.4萬元購入新世界（017）旗下長沙灣荔枝角888號11樓A2室，面積約1,448方呎，呎價約13,276元。

21 Borrett Road自開售以來，吸引不少名人入市，包括已故建築師及慈善家譚榮芬遺孀早前以1.68億元，購入項目15樓7室，另連兩個車位。

至於項目最新沽出18樓3室，屬實用2,193方呎四房雙套戶型，成交價為1.72億元，呎價約78,431元。連同最新成交，全盤暫沽10伙，套現逾25.6億元，平均成交呎價達9.33萬元。