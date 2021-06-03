【本報訊】市場觀望美國周五公佈的就業數據，以推測聯儲局會否釋出進一步收水的訊號，大市成交及北水買貨規模均見下跌。恒指昨日跌331點，收報28966點，失守10天線（昨處29007）；成交額較上日減少7.5%至1,389億元。北水淨流入縮至4億元。

美團（3690）及騰訊（700）獲北水加倉，各有7.2億及6.9億元淨買，惟兩者股價分別跌1.4%及2.1%。小米（1810）前日有董事及員工行使上市前購股權，該批購股權行使價介乎每股0.79至10.984元，今次涉及的董事及員工分別行使162.5萬、153.8萬及942萬份上市前購股權，合共近1,260萬股。以周二收市價29.2元計，該批股份市值達3.67億元。小米昨升2.4%，企上30元關。

雷蛇高層減持 股價挫13%

雷蛇（1337）遭聯合創辦人兼行政總裁陳民亮、非執行董事林嘉林及附屬實體減持2.75億股，每股配售價2.405元，較周三收市價2.6元折讓7.5%，套現6.6億元。該股急跌12.7%，收報2.27元。

對於後市，瑞士百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，通脹已成投資者最大擔憂。該行分析，經濟增長或在下半年放緩，同時注入金融體系的流動性增長速度會變得更低，但此不代表要準備立即拋售股票，只是應趨向謹慎。