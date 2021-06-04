雖然樓市越發熾熱，但經過連月新盤開售，新盤推售步伐有所減緩。地政總署文件顯示，上月新增1宗預售樓花申請，為希慎及香港興業合作發展的大埔露輝路項目，涉及262伙住宅單位。此外，長實（1113）將旗下屯門洪水橋項目命名為「#LYOS」。上月亦批出1份預售樓花同意書，涉及項目為明日即將首輪開售的新世界（0017）大圍站上蓋項目柏傲莊3期項目。

資料顯示，5月新增申請為新界大埔露輝路36號，為大埔市地段第223號及大埔市地段第229號，即2016年11月9日，由希慎與香港興業合作，以共33.93億元投得的兩幅政府官地，鄰近倚龍山莊及淺月灣，總樓面面積約49.68萬方呎，涉及41座3層高洋房及14幢5層高低密度分層住宅大樓，共提供262伙住宅單位。

此外，相關文件亦顯示，長實（1113）將其洪水橋洪元路項目改名為「#LYOS」。項目涉及341伙住宅單位，關鍵日期為2023年9月30日。相關名稱含意尚不清楚，尤其獨特地於名稱前方加上「#(hashtag」，未知日後讀出名稱時是否需要讀出。

另外上月批出預售樓花項目為新世界（0017）大圍站上蓋項目柏傲莊3期項目，共涉及892伙住宅單位，並將於明日首輪公開發售331伙，昨日截收認購登記，勁收逾2.7萬票，超額認購逾80倍，平1997年東港城紀錄，再成新盤票王。

４月私樓落成量按月大增87%至1,863伙

同日差估署公布4月份私人住宅單位落成量，錄得1,863伙，較3月998伙按月增加87%，為年內新高。首4個月錄得4,112伙住宅單位落成，則按年減少34%，並且只有全年預測的落成量18,228伙的23%，然而至4月份即已經今年已過三份一時，即落成量落後進度。

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