熱爆全城的內地隱形牙套生產商時代天使（6699），今日次日招股，孖展突破2,000億元。由於不少散戶首日已落飛，因此次日孖展在各大證券行未見大進賬，整體較昨日多約520億孖展額。統計14間券商，累計為時代天使借出2,086億元孖展額，相當於公開發售集資2.91億元計，超額認購716倍。單計券商部分，時代天使的孖展額已超過「凍資王」快手（1024）。快手當時在錶銀行助攻下，吸引超過140萬人認購，凍資超過1.28萬億元。雖然未必能打破快手的紀錄，但成位史上「凍資王」首五位應無懸念。

14間券商中，耀才借出423億元；富途借出416億元，輝立借出324億元；華泰借出223億元；信誠借出120億元；大華繼顯借出54億元，英皇借出52億元等。時代天使將於下周二（8日）截止公開招股。

據公司回撥機制，公開發售超購100倍或以上，公開發售股份發售比例將回撥至50%，意味散戶可以從841.48萬股（42,074手）中搶奪手數，而甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半（21,037手），貨源相當短缺。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略