政府努力谷針，為盡快恢復經濟正常運作，金管局本周已向各銀行發出通告，要求於兩星期內提交預期打針的部門名單及所屬員工數目。有金融機構員工指，公司已要求同事盡快打針，否則要提交拒打針的醫生證明，而且要求每兩星期檢測，240元的檢測費用由公司負責。

有金融機構員工向本報表示，本身計劃生小朋友，為怕有任何差池才推遲打針，現在公司硬性要求打針，就算選擇WFH在家工作，亦不能豁免打針或每兩星期做一次檢測，感覺很麻煩。

昨日網傳恒生銀行（011）已發指引要求所有員工不論前線後勤、是否需要見客，均要接種疫苗，否則被炒，但恒生銀行回覆本報查詢時澄清屬「流言」，該行初步按監管機構通告所述，建議與客戶經常有面對面接觸和涉及關鍵服務的員工於6月底前接種疫苗，而未有接種疫苗或因身體狀況不適合接種疫苗的員工則應每兩周接受一次有效檢測，強調並非要求全體員工接種疫苗。

《彭博》今日報道指，滙豐銀行（005）已向員工發信，表示下周一（7日）起容許所有員工回到辦公室上班。信中指由於香港疫情逐漸穩定，目前工作安排會作相應調整，所有員工都獲准回到辦公室上型，而選擇在家工作的員工，亦可繼續。滙豐全港逾2萬員工，此前一直只容許最多一半人手到辦公室工作。滙豐發言人已向本報確認消息。

美國銀行早前亦打算讓本港約1,600員工，在本月底前安排全部人手回到辦公室工作，同時鼓勵同事接種疫苗。

政府早前新增多三類可獲豁免強制檢疫的外國抵港人士組別，包括來自金融管理局認可機構、儲值支付工具持牌人和指定零售支付系統的系統營運者；受證券及期貨事務監察委員會監管的持牌法團；於保險業監管局監管的獲授權保險人或持牌保險經紀公司任職的駐港或到訪的「全球或區域主管」及「高級行政人員」。上述三類組別人士完成接種疫苗後，可獲豁免7至21日的強制檢疫。

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