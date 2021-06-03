【本報訊】內地隱形牙套生產商時代天使（6699）昨起招股，認購反應熱爆，孖展錄近2,000億元。據外媒報道，其國際配售部份於首小時已錄足額認購。專家預期鑑於該股貨源相當短缺兼派貨少，料投放逾5,000萬元才穩中一手，而首日升幅或一倍。

綜合多間券商數字，截至昨晚8時，合共為時代天使借出1,979.6億元孖展額，相當於公開發售集資2.91億元計，超額認購679.92倍；認購盛況比2月招股的諾輝健康（6606）更為熾熱。其中耀才借出最多孖展額，達383億元；其次為富途錄372億元；輝立佔300億元。

貨源短缺 料僅四萬多手

該股街貨量奇少，並遠低於今年大熱新股快手（1024）及京東物流（2618）等。是次公開發售股份佔總數約10%，即街貨僅約8,415手；據公司回撥機制，公開發售超購100倍或以上，公開發售股份發售比例將回撥至50%，意味散戶可以從841.48萬股（42,074手）中搶奪手數；而甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半（21,037手），貨源相當短缺。

信誠證券聯席董事張智威表示，該行雖未接獲頭槌飛，但大部份孖展客認購乙組第二及第三格（3.5萬至4萬股，涉611萬至699萬元）。參考今年2月招股的諾輝健康，當時同樣一手難求，斥近5,400萬元才穩中一手，故按時代天使昨日孖展反應估計，料投放逾5,000萬才能穩中一手。

中薇證券研究部董事黃偉豪指出，若大市向好，暗盤升幅或達七成至一倍，「貨源好集中，有機會一手中籤率僅1%，頂頭槌都可能唔穩中一手」。

避免蝕息 建議現金認購

他建議現金認購，避免蝕息。如以銀行近1厘息計算孖展成本，借九成，頭槌飛息口為2.5萬元。

據招股書披露，時代天使在內地市佔率約41%，去年全年收入8.17億元（人民幣，下同），按年增長26.4%，純利升1.2倍至1.5億元。公司主打四種隱形矯治器，平均每個售價7,700元，按年升2.7%，但比2018年跌8.3%。旗下品牌隱適美（Invisalign）自2011年進軍內地市場，今年首季收入按年增62.7%至8.95億元。

時代天使擬發售1,683萬股，招股價介乎147至173元，集資最多29.1億元；其一手入場費高達34,949元，打破去年來港第二上市的再鼎醫藥（9688）紀錄，為歷來最高入場門檻新股。該股下周二截止認購，料6月16日上市。