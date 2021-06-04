國際油價日日創新高，昨日有本地財經媒體，以「大宗之王石油歸來」為題，形容油價之強勢。見油價升勢勢不可擋，就把石油稱為大宗商品之王者，可見財經界之跟紅頂白。猶記得去年紐約期油慘跌至負40美元一桶，人人說石油資產碰不得，有大行分析員更預測油價會進一步跌至負100美元一桶，當時又有誰叫各位把握這個千載難逢的機會，重槌掃入石油資產呢？

當然，去年夠膽大手掃入石油資產的人，如今應該享受著豐厚的回報，過去那份孤寂現在應該一掃而空。目前更重要的問題是，究竟石油資產的升勢能繼續多久。

本欄推介的加拿大油砂概念股，在紐約交易所有上市的Suncor（SU），周三終於衝破三個月來24美元的重大阻力，高見25.45美元，技術上可以視為如入無人之境。至於從基礎技術分析，油價在油組和俄羅斯歎慢板增產和歐美民眾「餓鬼出籠」暑期大舉外遊的強勁復甦下，預期會持續高企幾個月，甚至會撲向80美元。其實SU的同行，加拿大第三大油商帝國石油（IMO），兩者規模和資產負債表質素相約，兩者在去年10月也同時低見11美元水平，然後開始強勁反彈至本年初20美元水平，只是IMO在3月突然發威，升幅拋離SU，周三收34.04美元。IMO突然拋離SU，只是因為前者較快增加派息，但國際油價升破70美元，SU增派息只是遲早的事，預計SU會追回落後，因此本欄重申3月5日訂下的目標價33美元，潛在升幅仍有36%。

順帶一提，有讀者可能認為SU的升幅較IMO慢，如果一早買入的是IMO，不是SU，不就更早享受成果？如果凡事有水晶球，當然一早選擇IMO較好，但SU升得慢也有好處，因為SU升得夠慢，才能食盡本欄多次提及Sell Weekly ATM Call的期權金利潤。因此，只要方向正確，大方向上升，升得慢也並非壞事。

王弼

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