今次《睇樓大JAY級》 來到荃灣。荃灣發展成熟，商場小店街市應有盡有，配套齊全，樓就當然越來越貴，但咪以為荃灣西站上蓋海之戀兩房千萬成交，在荃灣就上唔到車。記者本住「四球舊樓，你吼唔吼？」找來兩位地膽經紀帶大家去睇荃灣市中心四球上車盤，到底是物有所值還是非常不值？

四球上車盤不要奢望是靚裝修、樓齡新。第一站由打滾多年荃灣地產界的安居地產代理黃文青（文青），帶我們去睇位於荃灣享成街的單幢樓黃金樓，樓齡50年，踏入電梯後聽到一陣陣的「隆隆聲」，記者感到一點恐懼，文青表示：「電梯未換，係舊式𨋢。」

黃金樓暫時有數個兩房單位放盤，普遍叫價大約400萬元左右，但都不是鎖匙盤。文青就帶記者去睇吓一個叫租1.2萬元租盤，了解吓間隔。入到單位，記者已高呼：「嘩！有驚喜喎！」單位企理，重點是400萬元的單位竟然望海景，同前面海之戀擁有一樣景觀，而只是海之戀約三分一價錢。不過海景位置在廚房略為浪費，如果改成開放式廚房應該會令整個單位更正。

廁所是黑廁，而且殘爛，但400萬元望海喎！單位有兩間房間，面積相若，可擺放一張4呎雙人床另加衣櫃，非常實用。

惟單位業主只租不賣，文青話：「業主話400萬賣出去，都唔知邊度買返個差唔多嘅單位。我叫佢買工廈投資，佢就話已經買咗6個工廈啦！」文青續指：「而家400萬嘅盤真係好少，好受上車客歡迎， 一放盤有鎖匙，好快就成交。」

不過，按揭需要注意還款年期，銀行一般以「75減樓齡」，而這幢大廈樓齡有50年，即代表供款年期未必做到30年，文青指：「供25年都應該有機會。」

文青指，3月同層同類型單位成交為360萬元， 而這幢大廈放盤均為4字頭。「冧心」小，但成交一樣少，她補充，這些單位成交量零零星星，全年除開每月平均1至2宗，通常這些買家為新移民。

區內「4」字頭上車盤買少見少，記者直擊同樣位於享成街的香城大廈，一個低層單位，實用面積287方呎，叫價458萬元。

單位室內鮮花水果還是新鮮得很，可見剛交吉。不過內櫳就難掩48年樓齡真相。牆身出現不少裂痕。首先是廁所，雖然肉眼看尚算乾淨，但傳來陣陣味道。

走進主人房，第一眼看到海景，驚嘆3秒後，仍然向現實低頭......抬頭望天花已碎。全屋至少有兩處地方，出現肉眼可見的鋼筋外露，兩間睡房的橫樑、牆壁貫穿全屋裂痕。若用家接貨，相信要全屋大裝修，尤其批盪。總結，口價啱上車，「質素也咩爹」。

被問單位叫價458萬元，還價390萬元，業主會唔會話發夢？中原地產高級客戶經理陳蒨葶（Sammi）說：「我由頭到尾都話你發緊夢！」她表示，這類型單位買少見少：「四球半除咗呢度，荃灣市中心可能就只有河背街嗰啲唐樓。」她續指，首置客對上車盤要求不能太高：「如果你預算唔夠，又要新淨又要慳裝修錢，最好買新盤，但400萬就係買到開放式或者一房。」

香城大廈最近有兩宗新近成交，成交呎價約1.35萬元，其中4樓A室，實用287方呎，成交價388萬元。值得注意的是，由於大廈樓齡48年，供款年期同樣未必做到30年。而文青帶記者睇的黃金樓租盤已租出，不過未有錄得新近成交。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，承造按揭銀行同時要計算供款人年齡，普遍為「75減人齡」，若供款人30歲，75減後是45年，最長還款年期可達30年上限。王美鳳表示上述單位難以承造高成數按揭：「因為只係一般舊式單幢樓，而唔係名牌舊式屋苑或流轉率高嘅屋苑，所以銀行基本上唔會存在較彈性嘅處理，呢類型單位，有個別銀行甚至暫時只係接受70減樓齡。」

她補充：「依家唔少屋苑樓齡開始大，有部份大型屋苑樓齡都40幾年，但銀行都可以視乎情況彈性處理。至於單幢樓方面，準買家要先做功課，買之前先去銀行查詢，承造按揭會唔會有較彈性嘅處理。」

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