美國科技股近日重拾動力，而且不止是夾空股好像AMC院線（美：AMC）再單日曾升超過一倍，其他高增長股也找回生氣，主打AI賣保險的Lemonade（美：LMND）就是其中之一，值得收集。

自動化革新保險業

Lemonade可說為千禧世代等較年輕一群度身訂造，投保過程可以完全不經人手，透過手機應用程式，其人工智能（AI）系統收集投保人數據及評估狀況後，便會制定出符合實際需要的保險計劃。與傳統需要經中介填申請表，再等一段時間才知是否成功獲批投保不同。

另外，傳統保險索償都是要填一大堆文件，然後就等消息。但投保人向Lemonade索償過程同樣交由AI處理，理賠金額可以數分鐘內到手。由於全電腦操作，令經營成本遠較傳統保險公司為低，因而可用更具競爭力的保費搶佔市場。

透過科技及數據分析去提高效能及降低營運成本，再利用方便及較低保費作為賣點，令到Lemonade為保險業帶來革新。

Lemonade主打家居財產保險，近年伸延至寵物保險、定期人壽保險、租客保險，令到業務組合更多元化。另外，會進軍潛在規模達3,000億美元的美國汽車保險市場。

地區發展方面，已經由主要市場美國，擴展至德國、荷蘭及法國，並繼續全球擴張步伐。

德州災情令股價下挫

Lemonade去年7月初透過首次公開發售以29美元上市，今年1月中股價更一度升上歷史高位188.3美元，但5月就低見58.83美元。到近日才再回升至近100美元水平。

除了因為殺估值外，年初德州暴風雪衝擊，使首季虧損擴大至4,900萬美元，賠付率（賠款支出／保費收入）急升至121%，是股價探底主因。另外，沽空機構渾水（Muddy Waters）5月13日指，Lemonade存在嚴重安全漏洞，可能暴露客戶個人資料亦削弱投資者信心。

不過，從今年首季的營運數據看，Lemonade表現維持強勁，有效保費收入按年上升89%，至2.51美元。期間客戶數目增加5成，達109.6萬戶；每名客戶保費收入則上升25%，至229美元。若撇除德州一次性的影響，賠付率為71%。與去年第四季的73%及去年第一季的72%相若。此外，公司首季經調整EBITDA虧損為4,130萬美元，與管理層數月前預測的4,000萬美元至4,300萬美元相符。

Lemonade碰上德州異常天氣事件實屬無奈，但投資保險公司就必然會有潛在賠付風險，因此如果大家接受不了，就不應投資Lemonade。

Lemonade客戶數目只得110萬，即使只計美國市場仍有很大增長空間，而且截至今年3月底，手持10.3億美元的現金及等值物，短中線繼續營運及投資擴張不會成問題。德州事件相信會成為公司未來優化數據的資產。

總結來說，Lemonade未來前景依然明朗，可繼續成為收集對象。

梁耀康

Facebook: hkmoneyclub

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