晚上8時40分

美國公佈5月經季節調整後非農業就業人數增加55.9萬，差過預期67.4萬。美國5月失業率為5.8%，創去年3月以來新低，和預期5.9%相若。

非農數據公佈後，納指期貨升幅收窄，現升0.15%或20點，至13,549點，道指期貨由跌轉升0.18%，報34,630點；標普500指數期貨升0.24%，至4,201點。

晚上8時15分

美國三大指數期貨個別發展，納指期貨升0.17%或22點，至13,551點，道指期貨跌0.08%，報34,538點；標普500指數期貨升0.08%，至4,194點。

據《彭博》，歐盟、英國反壟斷機構正對Facebook（FB）展開調查。Facebook盤前跌0.3%。

據Coindesk，比特幣（Bitcoin）在24小時跌7.53%，至35,774美元；以太幣（Ethereum）在24小時跌7.87%，至2,567美元。Coinbase（COIN）盤前跌2.56%，Marathon Patent（MARA）跌4.83%，Riot Blockchain（RIOT）跌3.25%，Diginex（EQOS）升0.33%、Bit Digital （BTBT）跌0.47%。

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