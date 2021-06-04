中國人大法工委擬於印花稅法草案適當降低稅率，進一步明確印花稅的徵稅範圍、完善稅收優惠規定。市場視消息為潛在A股印花稅減免，中資券商股立即抽升。

法工委發言人臧鐵偉表示，今年2月委會第26次會議對印花稅草案進行了初次審議，考慮到印花稅實際運行基本平穩，總體上維持現行制框架不變，同時根據各方的意見，擬對草案作完善修改。

官媒《證券時報》指，證券交易印花税的納税人或者税率調整，由國務院决定，並報全國人大常委備案，分析證券印花税短期之内下調的可能性不高。內媒《第一財經》引述不具名消息指，是次印花稅草案修改，不涉及降低證券印花稅稅率議題。

受到消息影響，A股券商板塊集體抽升。當中西南證券直線漲停，財達證券（600906）升近6%，報16元人民幣；國盛金控（002670）升逾5%，報11.16元人民幣；中金公司（601995）升4%，報60.76元人民幣；國金證券（600109）升2.6%，報13.36元人民幣。

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