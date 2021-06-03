【本報訊】香港樓市瘋狂，不但樓價貴絕全球，連車位亦衝破千萬大關。前「亞洲樓王」、由九倉（004）、南豐等合作的山頂超級豪宅Mount Nicholson，上月首度推出車位招標發售，指引價880萬元起標，已問鼎全球最貴車位，市場瘋傳其中一個車位更高達1,200萬元，貴過「打針送樓」的觀塘凱滙住宅單位。

上月Mount Nicholson首輪發售車位，採取價高者得的招標方式，指引價880萬至950萬元，擁有一個住宅單位業主，最多可買一個車位，大手業主則獲配售最多三個車位，上月12月截標。據知，首輪共售出29個車位，售價900萬至1,200萬元，貴絕全港住宅車位。

四太持有4單位

賭王四太、尚嘉控股主席梁安琪是屋苑業主之一，早前大手以13億元購入四個Mount Nicholson豪宅單位，送給大女何超盈及細女何超欣名下。尚嘉執行董事兼行政總裁吳士元回應本報指，四太也有買入Mount Nicholson車位，「但最貴唔係我哋」。

此外，Mount Nicholson另一宗千萬車位成交，為1號車位，有指以1,020萬元成交。另9號車位以930萬元售出。

會德豐地產主席梁志堅指，Mount Nicholson車位「都係一般市價」，目前銷售的價格已經與住戶商討後才推出。梁志堅表示，主要由於屋苑車位不足，「買一層（單位）先得個半車位，買兩層先有三個車位，但係我哋唔係賺車位錢嘅」。至於車位價格是否高達1,200萬元，梁志堅坦言近兩星期都沒有跟進，都不肯定最後開價，但直言最平最貴相差不會太多，可能最多相差約100萬元。他指已向住戶承諾車位價錢，不會再額外提高。

萊坊林浩文指，Mount Nicholson千萬車位成交，應該為印象中最貴車位，上一次有印象相近價格的車位，為美國曼哈頓SOHO區的豪宅車位，每個標價100萬美元。林浩文指，近年豪宅買賣漸漸類似藝術品買賣，豪宅成交價屢創新高，富人願意出錢成交，車位價格自然水漲船高。

事實上，車位造價屢創新高，西半山寶珊道1號有車位上月以690萬元賣出，創區內車位價格新高，僅次Mount Nicholson為全港住宅車位次高。

車位呎價料近9萬

Mount Nicholson共分3期發展，提供67伙，包括19幢洋房及48伙分層戶。今次拆售屬2及3期分層大廈車位，提供76個住客車位，住宅與車位比例為1比1.5。據樓書顯示，每個車位面積135方呎，比屯門「龍床盤」菁雋最細單位128方呎略大，假設成交價為1,200萬元，即呎價接近9萬元。

早前信置（083）及華置（127）聯手推出「打針送樓」，頭獎是凱滙實用面積449方呎一房戶，市值約1,080萬元。