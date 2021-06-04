新冠疫情令可持續發展成為焦點，而在金融市場，投資者正日漸關注企業的環境、社會及管治（ESG）相關風險。新一群「ESG投資者」迅速崛起，愈來愈多人開始

ESG作出研究，並將ESG風險評估與信貸、利率和商業週期風險等傳統風險因素相提並論。然而，能否提升投資表現，仍取決於與ESG相關的風險和機會是否能隨時間而得到充分實現及反映。

對投資者而言，構建各種投資策略的關鍵，是確立各項可能對回報產生重大影響的風險。傳統上，資產類別回報的可預測程度取決於其內在風險（債券為信貸和利率風險，股票則為盈利風險），以及因證券在資本結構中的位置或發行人的性質而產生的風險。

將「可持續性」納入主流投資，則為風險回報關係帶來新面貌。責任型投資策略旨在確立與環境、社會和管治三大支柱相關的風險。ESG涵蓋多項因素，由公司的二氧化碳排放，以至性別薪酬差距不等。要量化這些因素並全面審視一間公司的ESG概況，需要依靠不同數據來源，並需要一個能分析每項因素重要程度的可靠方法，但市場迄今尚未對此有劃一的標準。

此外，ESG風險各有不同。隨著世界逐漸降低對化石燃料的依賴，二氧化碳排放量較高的企業將面臨明顯的潛在監管、財政和消費者風險。目前，已有一些技術可以評估企業與氣候變化因素相關的「風險價值」，如水災等實體風險，又或是邁向低碳相關的過渡風險。然而，將「財務」風險加到其他ESG因素上並非一件簡單的事。

現時，各大資產管理公司已開發其ESG數據庫，或使用涵蓋多個行業的供應商，以量度企業ESG概況。為應

監管方面的發展，各公司的數據質素亦正持續提高。因此，一個更健全的ESG風險評估框架正在形成，最終可讓既想獲得可觀的經風險調整後回報，又想尋求可持續發展機遇的投資者受惠。

未來，我們或可像現時使用的信用評級般，對企業作出ESG評分，提供可比較及劃一的風險規模。筆者認為，現時我們仍未做到這點，因此資產估值普遍未能反映ESG風險，但這並不代表我們可以忽視ESG。信貸和股票分析師，以至最終投資者均需要了解公司活動的ESG風險，就如需要了解公司收入動力和資產負債表中的風險一樣，從而確立最穩健和可持續的商業模式。

若我們假設以最可靠的方式管理其ESG狀況的公司就是表現最優秀的公司，那細心了解ESG風險的投資者將能受惠。與投資的常態（風險愈低意味回報愈低）相反，降低ESG相關風險，或意味公司長遠會有更佳表現。

安盛投資管理核心投資部投資總監Chris Iggo

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略