最近，我重新留意ARKK。會否再度吸納，將視乎此ETF於下一次調整後的表現。我觀察的重點，是它跌完後能否作有力並持續的反彈。如有，我會視之為資金重投的迹象，ARKK有機會重新確立中長線的升勢。然而，如下次跌後的反彈繼續是短暫無力，則代表買入時機未到，尚未是時候沾手。

過去數月，Cathie Wood管理的基金表現下滑，市場上對她抨擊的聲音不斷，近月ARK Invest在YouTube channel上發佈的影片，甚至停用了留言功能，相信也與此有關。有些抨擊的聲音，的確也是事實。若然我們持續有留意ARKK的股票買賣，也許都會認為，當中某些投資決定無疑是有點草率，就好像是買入百度（BIDU），一間成立多年但發展一直未如理想的公司，實在令人摸不着頭腦。

然而，再看現時ARKK的持股，我認為是開始重回正軌，特別是持股比重最大的那些股票，都是屬於有能力將現有產業淘汰及取替的企業，例如Teledoc（TDOC）、Roku（ROKU）、Shopify（SHOP）、Zoom（ZM）等。看到ARKK的選股變回忠於本身的投資理念，我相信就有轉機。

無論是ARKK本身又好，又或者持股中的TDOC、ZM等股票，股價都由高位大跌了不少，如果這些企業在基本面上沒有出現問題，盈利長遠能繼續增長，現時絕對會是合適的吸納機會。

不過，為了確定這並非只是我一廂情願的想法，所以我最快也要等下一次調整後，ARKK 能作出有力升勢時才會買入。就讓未來它的股價表現，去告訴我們應該要買還是不買。

莫家強