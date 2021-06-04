Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）又再出口術，拖累Bitcoin今早急瀉逾1,700美元，穿38,000美元水平。馬斯克香港時間早上8時於Twitter發帖，標籤「#Bitcoin」並加了一個代表心碎的表情符號，暗示要與Bitcoin分道揚鑣。

加密貨幣平台Tron創始人孫宇晨隨即轉載馬斯克推文，表示願意「接貨」，將購買馬斯克出售的所有Bitcoin。根據CoinDesk數據顯示，Bitcoin價格今早8時由39,211美元，兩小時急挫至37,500美元；最新報37,794美元，24小時升幅收窄至1%。

比特幣家園（CypherHunter）統計數據，過去24小時全網爆倉金額為4.84億美元，共95,683人爆倉，Bitcoin爆倉金額則佔1.45億美元。另外，截止5月30日，Bitcoin挖礦全網難度大幅下降15.97%，下一次的難度（即6月14日難度）仍持續下降11.17%，反映部份礦工或停止挖掘。

加密貨幣近期正備受挑戰。馬斯克先後因反口拒收Bitcoin買車、又稱Bitcoin挖礦對環境破壞大，加上Bitcoin遭中國全面封殺加密貨幣後，導致價格大跌。Bitcoin由今年4月14日歷史高位64,863美元，累跌逾4成。

數碼資產投資公司Strix Leviathan首席投資官Nico Cordeiro表示，價格和論述是加密貨幣市場的根本，但現在兩者都在動搖。

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