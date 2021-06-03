港股突破29400後連日回調，收市失守2萬9大關及10天線（29007），暫視之為破位「後抽」，皆因跌市成交不大，似乎是買方在猶豫，觀望美國非農及下周通脹數據，再決定是否加注進場，沽壓其實並不算大。

另一方面，今日藍籌換馬兼調整比重，騰訊（700）、友邦（1299）減比重，美團（3690）、阿里（9988）權重就獲提升，這勢令明日收市前股價大幅波動，先行鎖定利潤亦屬合理。

美國今晚公佈非農數據，市場最擔心係數據好，皆因會引發縮表收水的憂慮；如數據勝預期，將帶動美滙、美債息急抽，到時科技股、資源股勢將插水，金融股會相對受惠。

假如數據低於預期，雖然短線或推低美滙，令資源股升多浸，但連續兩個月非農都差，也會引發復蘇緩慢以至滯脹的擔憂，隨時引發調整浪。未來數天魏力對個市是中性偏淡，差數據未必升，但好數據就多數落。月中尚有議息會議等不明朗因素，過埋議息才可睇好一點。操作上，戰友仍適宜先鎖定部份利潤，留子彈等月中後再買貨，博「七一」黨慶前中港股會沖喜一下。

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益

魏力

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