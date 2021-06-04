瑞銀前主管人員及董事總經理蔡洪平，因涉及中國金屬再生資源（已除牌）保薦人缺失一案，早前遭證監會禁止重投業界5年，最新獲證監會上訴審裁處批准覆核申請。

瑞銀在擔任中國森林、天合化工及中金再生等3宗上市申請的聯席保薦人時，未有履行其應盡的責任，2019年遭證監會重罰3.75億元及釘牌一年；惟當時公告只披露吊銷該行前高層岑天的牌照，未曾提及對蔡洪平的處分。

現今證監公告指稱，蔡沒有就中金再生的上市申請履行其作為主要人員的監督職責。儘管蔡承認在關鍵時間他是瑞銀高層，但他否認曾獲瑞銀委任為交易團隊的隊長，即中金再生上市申請的主要人員。

上訴審裁處指出，由於並無明顯的文件資料顯示蔡確認他曾出任負責交易團隊的主要人員一職，因此裁定沒有足夠的證據顯示他獲委任為交易團隊的隊長並且對這事實知情。因此，無法要求蔡就交易團隊的缺失負上個人責任。

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