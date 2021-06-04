領展（823）公佈，擬收購廣州太陽新天地購物中心及其相關債務，代購為32.047億元人民幣（約38.8億港元），預計收購將於今年6月完成。

太陽新天地購物中心位於廣州市天河區珠江新城東邊，樓高8層連4層地庫，提供約90,113平方米總零售面積，以及一個有800個泊車位的停車場，該物業毗連廣州市主要道路黃埔大道，其沿路的地鐵13號線，有兩個鄰近該物業的新地鐵站將於2022至23年啟用。

截至今年5月24日，該物業租用率約70.3%，每月收入約1,060.5萬元，其基本租金收入遠低於同區其他商場，加上一個前身為百貨公司的空置舖位正待翻新，預期經重新定位、因應客戶需要提升商戶及服務組合後，商場將改造成迎合現代富裕家庭的綜合休閒及購物中心點，物業租金增長的潛力巨大。

領展表示，收購價較物業今年5月24的估值的33.5億元折讓4.3%，將以內部資金及融資安排支付這項收購，並擬大部分對冲這項投資可能涉及的滙價波動。據集團截至去年9月底的財務狀況，交易完成後，領展的備考經調整債務對資產總值比率將由19.2%上升至20.4%。

領展今日收報74.1元，跌0.4%。

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