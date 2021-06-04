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彭博：蘋果正研發無線充電iPad Pro

1小時前
現時最新版支援5G無線網絡的iPad Pro。（美聯社圖片）

外電報道，蘋果公司（美：AAPL）正研發一款可無線充電的iPad Pro，亦會重新設計iPad mini。公司計劃在明年推出新一代iPad Pro，以及今年內推出新款iPad Mini。

彭博指，蘋果正為下一代iPad Pro測試兩種無線充電技術，其一是沿用iPhone現時的MagSafe系統，以感應器充電。另一種是逆向無線充電（reverse wireless charging），用戶可將iPhone或其他電子產品放在iPad Pro的背面充電。

報道又引述知情人士指，新款iPad Pro會棄用鋁合金外殼，改用玻璃，更貼近iPhone的設計。而新版iPad mini則會縮窄螢幕邊框，蘋果亦有測試移除iPad mini主頁按鈕，這次會是iPad mini六年來首次以新設計亮相。

知情人士亦表示，上述iPad Pro的開發工作仍在早期階段，公司計劃可能隨時有變，甚至在明年發布前取消推出。

報道又指，蘋果同時在開發一款無線充電器，原理類似公司研發失敗的AirPower，可同時為iPhone、Apple Watch和AirPods充電。

蘋果發言人拒絕回覆彭博查詢。

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