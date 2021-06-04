《彭博》報道，滙控（005）計劃年內設聯席主管（Co-CEO）制度，擬委任亞太區環球銀行業務主管廖宜建及滙豐印度行政總裁Surendra Rosha，成為亞太區行政總裁王冬勝的接班人。

據報道，廖宜建將掌管大中華務，而Surendra Rosha將主管區內餘下的業務；料王冬勝將擔任亞洲業務的非執行主席。該行發言人拒絕置評。

今次王冬勝「交棒」備受關注，尤其是集團近年押注亞洲，同時縮減或退出其他表現未如理想的市場，加上王冬勝在中港地區人脈及經驗深厚，外界關注誰在中西關係日益緊張、銀行與中方關係現裂縫的情況下能擔此大任。

現年48歲的廖宜建出身「炒房」，現為滙豐亞太區環球銀行業主管，此前曾主管中國業務5年，與內地官員和監管機構打交道的經驗豐富。他出生在香港，是本港首任華人政務司廖本懷的次子，在英國接受教育，熟知中國市場，廣受投資者及分析師歡迎；至於Surendra Rosha 2018年7月獲委任出掌滙豐印度業務，過去在外匯交易及資本市場有豐富經驗。

年初一度傳出中國區行政總裁王云峰亦有望接班，惟《彭博》今次報道未有提及。

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