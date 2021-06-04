恒指成份股變動周一將生效，基金最後本周五做rebalancing ，騰訊（700）、滙控（005）、友邦（1299）將面臨較大沽壓，撈唔撈得過？ 三隻股份周四收市分別跌2%、0.7%及1.61%。

內地隱形牙套生產商時代天使科技（6699）呢隻新股又係咪必抽？一手入場費接近35000蚊，專家同你分析認購策略！想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市。

如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL｜被動基金換馬 騰訊滙控友邦沽壓大？ 古天后、唐牛講部署

日期：6月4日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

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