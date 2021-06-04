●中海外（688）5月合同銷售額約342.77億元（人民幣．下同），按年增28%，簽約建築面積約176萬平方米，增加19%。首5個月累計銷售1,554.14億元，簽約建築面積約767.57萬平方米，分別增35.8%及22.4%。

●時代中國（1233）5月合同銷售額約89.99億元（人民幣．下同），按年增19.7%，簽約建築面積約46.8萬平方米，減少9.7%。首5個月累計合同銷售額約372.84億元，簽約建築面積約192.5萬平方米，分別增51.5%及減8.7%。

醫藥

●翰森製藥（3692）表示，其附屬公司江蘇豪森藥業集團研發的抗腫瘤藥物「鹽酸厄洛替尼片」已獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。

另外，其附屬公司江蘇豪森藥業集團及上海翰森生物醫藥科技研發的1類新藥「HS-10365膠囊」，亦獲國家藥品監督管理局核准簽發臨床試驗通知書。藥物可用於治療晚期惡性實體瘤，具體適應症則有待臨床試驗後確定。

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