【本報訊】內媒21世紀經濟報道指，螞蟻集團旗下重慶螞蟻消費金融有限公司符合條件獲批開業，公司稱為「重慶螞蟻消費金融有限公司」，註冊資本為80億元人民幣，其中螞蟻持股50%、信達（1359）旗下的南洋商業銀行持股15.01%、台資國泰世華銀行持股10%、寧德時代持股8%、千方科技持股7.01%、中國華融（2799）和魚躍醫療均持股4.99%，和去年報批的註冊資本及股權結構相同。

螞蟻消費金融公司開業後將按整改方案，於開業六個月內完成「花唄」、「借唄」的品牌整改工作，僅作為該公司的專屬消費信貸產品，其他金融機構提供的數據信息發放的消費信貸，不再標掛以上名稱。另在一年過渡期內，有序承接兩間小貸公司中符合監管規定的消費信貸業務，螞蟻集團也將按照監管要求妥善做好小貸公司存續資產支持證券（ABS）的處理工作，維護金融市場穩定。

傳設團隊處理政府事務

至於彭博引述不願具名知情人士指，螞蟻集團正建立團隊，負責處理國際層面的政府和政策事務，以提升其在亞洲各國的形象，據悉高級副總裁陳磊明將兼任該部門主管，目前正招聘團隊成員，部門將近10人。報道指出，螞蟻集團海外拓展的核心是網上支付軟件，由於業務涉及龐大敏感的用戶數據，而各國又加強防止中國企業獲取當地人私隱，為免誤觸別國國安禁區，有需要成立相關部門以作溝通。