「白居二」買家成為近期樓市動力之一，全港首個「置安心房屋計劃」青衣綠悠雅苑，出現本月首宗二手買賣，一房單位「5球」有找。利嘉閣地產彭錦添表示，綠悠雅苑1座低層B室，實用面積420方呎，一房間隔，望園景，由今年2月開始放盤，原叫價530萬元，累減45萬元後，未補地價以485萬元沽出，呎價11,548元，買家為白居二人士。原業主2013年4月以253.7萬元購入單位，持貨約8年賬面獲利231.3萬元，物業升值約91%。

彭錦添指出，屋苑現時有約28個放盤提供，最低入場價由568萬元起。

天巒庫爾大道洋房賬蝕192萬

中原地產余家堂表示，最新古洞地皮以高價批出，不少買家對區內前景感樂觀，帶動交投。分行最新錄得上水天巒一期庫爾大道雙號屋成交，單位實用面積2,018方呎，最初開價約3,280萬元，議價後以3,100萬元沽出，呎價15,362元。

余家堂指，新買家為同區租客，睇樓一段時間，對該區前景睇好，怕遲買會更貴，即入市單位自住。據了解，原業主於2010年以3,292萬元買入上址，持貨約11年，是次轉手賬面蝕讓約192萬元離場。

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