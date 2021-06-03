李嘉誠的維港投資最近加碼入股德國保險科技公司wefox，相信就是看到這個行業有顛覆傳統和創新的空間，更揚言要在未來幾年打入亞洲，與兒子李澤楷專攻人壽的傳統保險公司富衛，相映成趣。

2015年成立的wefox來勢洶洶，專注做一般保險，這間公司的值錢之處，在於科技強、業績靚，2020年wefox營業額已達1.43億美元，旗下保險業務「wefox保險」更首次錄得盈利。

維港投資早於2017年就參與wefox的A輪融資，迄今不夠5年已取得一定成果。外界一直以為李嘉誠少沾手金融，其實維港投資旗下金融科技公司今年紛紛「上岸」。單是第一季，已有3間公司獲併購以SPAC形式上市，分別是Hippo、Doma及Bakkt。

說回wefox，這間公司似乎對進軍亞洲、東南亞感到興趣，正正跟李澤楷的富衛相映成趣，後者着重於搞併購，利用保險業的金庫去做投資，讓外界看得出兩父子在商業作風上最根本的分別。

回看2012年，李嘉誠真金白銀支持李澤楷涉足長和系未有開拓的保險業務，李澤楷也立即籌建保險帝國，收購ING變身「富衛」拓展新事業，之後父親對兒子的發展一直有讚無彈，「Richard（李澤楷）生意做得好好，保險業務好積極，發展很快」。現在維港投資的wefox落場踢，似乎別具象徵意義。

大灣區國舅爺