【本報訊】Gamestop（GME）成為散戶戰勝華爾街沽空機構的踏腳石後，戲院股AMC出現翻版走勢，前日抽升近一倍至62.55美元，香港散戶也在討論區熱烈分享炒賣戰績。然而，AMC昨日乘機抽水，擬配售市值折合約52億港元股份，股價開市即插7.1%至58.1美元。資深投資者莫家強提醒，散戶如堅持參與，「要問自己憑咩贏到錢」。

於2月份，GME事件轟動環球，許多香港散戶自此領教了挾淡倉的概念。AMC上周初開始異動，到前晚加速抽升，一度飆1.27倍至72.62美元，收市時回落至62.55美元。不少連登用戶表示有份買賣，玩得痴痴醉，網紅「大J」也坐了一程順風車，昨早表示已錄100萬港元的賬面利潤，從其截圖顯示，AMC持倉達1,700股。「大J」透露，這些持股已屬「負成本」，但提醒網民不要以為買股票贏錢很簡單，「我輸100幾十萬嘅時候唔同你講姐。」

AMC與GME一樣，是美國討論區Reddit用戶的「愛股」之一，年初以來被指可成挾淡倉的標的。AMC管理層感受到網絡和散戶的號召力，周三宣佈會加強與散戶投資者的聯繫，在其網台為散戶發佈了一個全新的平台，向他們提供專屬推廣活動，進行登記的散戶於首次看電影時會免費獲得一桶爆谷，散戶可獲專屬的電影場次，AMC行政總裁Adam Aron還計劃多與小股東進行直接的溝通。

不過，AMC昨日香港傍晚時份披露籌備配售股份計劃，最多1,155萬股，以昨日開市價58.1美元計，估值近6.71億美元（約52.06億港元），集資用途為償還款項、再融資、贖回或回購現有債務、收購戲院資產及作營運資金。另AMC在一份呈交予美國證交會的檔案中表示，公司股價反映市場及交投動力與現有業務、宏觀因素和行業因素無關，亦不知交投動力能持續多久，在這情形下，對有意投資其股份的投資者作出警告，除非投資者已準備好承受有關投資出現重大、甚至全數損失的風險。

專家提醒此刻入場難贏錢

AMC昨日初段跌幅擴大，在9時54分低見41.25美元，跌幅達34%，並觸發熔斷機制。資金轉為追逐其他挾淡倉概念股，其中黑苺（BB）開市急抽24.2%，報18.94美元。

莫家強認為，AMC屬典型大戶炒作，只是有人用挾淡倉的概念來包裝，早在AMC本周公佈獲基金Mudrick Capital認購配售股份前，於上周突然股價及交投顯著上升。莫相信，有大戶是春江鴨，早知AMC能配售股份籌得資金，故收集股份，散戶此刻如仍有意入場，需有很高的技術才能贏錢。

據彭博終端機，截至5月14日，AMC的沽空餘額為9457.7萬股，相對流通股數的比率僅20.53%，沽空餘額比例為1.57，理論上淡友只需約一日半的交易日就能補回AMC沽空倉。