樓市走勢持續熾熱，最新中原城市領先指數CCL升至185.16點，創2019年9月以來的新高，按周升0.36%，CCL三大整體指數齊升，兼齊創新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本周四區樓價指數齊升，為今年首次，其中新界東CCL_Mass最新報200.58點，重返二百點水平，創2019年7月後新高，而新界西CCL_Mass則為最接近歷史高位，目前為173.41點，歷史高位為176.99點，相差僅2.03%。

CCL八大指數中，相信新界西樓價持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。其他三區指數與自己歷史高位相比，港島CCL_Mass相差3.30%，新界東CCL_Mass相差3.95%，九龍CCL_Mass相差5.00%。

CCL三大整體指數齊升，兼齊創新高。中原城市領先指數CCL報185.16點，創91周(即2019年9月後)新高，按周升0.36%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.55點，創92周新高，按周升0.70%。CCL(中小型單位)報185.40點，創91周新高，按周升0.65%。

復活長假後7周計，三大整體指數同樣6升1跌，CCL累升2.90%，CCL Mass累升3.00%，CCL(中小型單位)累升2.93%，樓價升勢顯著。現時CCL距離自己歷史高位相差2.79%、CCL_Mass 相差2.15%及CCL(中小型單位)相差2.52%。相信樓價升勢持續，今年中CCL有望重返自己190.48點的高位。

CCL(大型單位)報183.90點，按周跌1.12%，距離自己歷史高位相差4.18%。復活長假後7周計，豪宅樓價3升4跌，累升2.71%，走勢反覆向上。

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