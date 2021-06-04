政府通關無期，為幫補旅遊業，日前計劃7月底復辦郵輪「公海遊」，但據了解，在有關措施公佈後，近日一班香港快運舉行的環港遊「Flycation」航班，在起飛前幾日突然遭當局煞停。業內人士估計，或由於Flycation毋須乘客接種疫苗，未與新制定的公海遊防疫標準睇齊，而臨時作出此決定。

香港快運去年11月推出Flycation以來，不時接受團體包機舉辦環港遊活動，包括有旅行社出售套票為市民組團。據了解，原定一班於本月1日舉行的「Flycation」，在起飛前幾天突然遭運輸及房屋局煞停，暫未確定該包機的活動性質，而快運事後未有對外交代。

班機流程本身準備就緒

有快運員工證實當天航班突然取消，該Flycation的活動流程本身已準備就緒，但公司僅指示因為「運作上原因」而叫停，「正常航班取消咗都會知道原因，但係呢班機話Cancel就Cancel，係比較罕見。」該員工又表示，為配合防疫措施，公司早已表明不論是離港航班還是Flycation，都只會編排已打疫苗的機組人員出勤，「同政府配合先有得通關，肉隨砧板上，政府講咩都好，公司一定順政府意。」

有航空業界人士表示，由於煞停時間與政府5月26日宣佈復辦公海遊脗合，估計是兩種本地旅遊同樣往返香港，過程不涉及其他地方，但公海遊須乘客完成接種疫苗及限於50%載客量，而Flycation則不在此限，令兩者防疫標準產生矛盾。

快運：仍進行內部安排

香港快運回覆時，未有交代航班煞停原因，僅指就原定於當日舉行的Flycation包機仍在進行內部安排，完成後會向相關部門遞交申請。據了解，目前快運未有下次Flycation的航班安排。至於運房局未有承認或否認叫停航班，指出一般而言，航空公司不時會因應情況調整其航班服務，包括「環港遊」航班，當局未能就個別的航班服務調整作出回應。

至於同樣在本港經營過Flycation的香港航空表示，一貫以安全營運為首，所有防疫措施均遵照監管當局要求，確保其員工及乘客時刻得到足夠的保護。該航空公司在6月及7月暫未有安排Flycation航班。

學者：Flycation若加強規定無得做

中大商學院高級講師李兆波認為，Flycation與公海遊的防疫措施不對等屬於合理安排，因為兩者令乘客染疫的風險不同，「如果（Flycation）做過病毒測試，我覺得未必要打針，因為時間短好多、人數少好多，可以簡化一啲」，公海遊則要嚴格一點處理。他指出，營運Flycation本身已是蝕本生意，只是「等飛機郁下、機師維持飛行時數」，並帶來一定現金流，過去逾半年的舉辦次數亦疏落，一旦Flycation也要接受更嚴格的防疫規定，基本上無法出航。

去年航空界飽受疫情摧殘，業界想盡辦法尋求收入，港航及快運分別於10月及11月推出Flycation，當時全球仍未推出疫苗。Flycation會在香港上空環繞一圈，為乘客提供1.5小時「離地」體驗，票價數百至逾千元不等，開售不久即被搶購一空。

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