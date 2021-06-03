【本報訊】樓市瘋狂，破頂潮蔓延至二線屋苑，當中屯門碼頭湖翠路海翠花園，樓價直逼900萬元，破了歷史新高。

美聯蔡偉傑透露，海翠花園6座高層G室，屬頂層之一的「鳳凰樓層」，實用面積668方呎，享全海景，三房連主人套房間隔，剛以896萬元沽出，呎價13,413元，無論樓價及呎價均破盡屋苑新高紀錄。該單位5月29日才放盤，叫價995萬元，由於附設靚裝修，短短四天便賣出。翻查成交紀錄，屋苑舊紀錄由4座頂層連天台F室去年9月以815萬元創下，面積相同，反映相隔不足一年，分層單位竟比特色戶賣貴81萬元，樓價急升近一成。

深灣軒兩房重上千萬

受黃竹坑新盤熱賣帶動，同區二手樓價水漲船高。香港置業梁文輝稱，鴨脷洲深灣軒一個兩房單位突破千萬元，重返兩年前高位，高市價約2%。單位為2座中層B室，向東南望海景，實用面積483方呎，單位以1,050萬元放盤一個月，獲上車客追價10萬元，以1,060萬元成交，呎價21,946元。

富誠林栢榮表示，黃大仙公屋再錄白居二成交，黃大仙下邨龍裕樓高層5室，實用面積385方呎，兩房間隔，剛以313.8萬元售出，呎價8,151元，屬市價水平。原業主2015年12月以79萬元買入該公屋，持貨逾五年賬面獲利234.8萬元，升值近三倍。