二手樓價向上，連山頂車位都升破1,000萬元，貴絕全球，而西環一個「細絕」全港的納米住宅，就算是細到不足120方呎，一樣有買家承接。

位於西環青蓮臺怡景苑最近錄得一宗二手買賣，單位實用面積僅117方呎，屬全港最細住宅，比屯門「龍床盤」菁雋128方呎更細，曾有代理打趣道，真的細到「企喺度瞓」。據土地註冊處資料，怡景苑地下E室，實用面積117方呎，另設100方呎花園，上月登記以270萬元，呎價23,077元，屬港島罕見入場費不足300萬元私樓。

原業主為一名本地年輕人，2018年初以228萬元購入單位，獲家人資助首期入市，曾有一段時間收租，曾租過9,800元，呎租77元，但受疫情影響，租金回落至9,000元，最近打算換樓才沽貨，3年賺42萬元離場，升值18%。

據代理提供相片，單位室內裝修新淨，由於採用開放式，不設廚房、不設睡房，入屋後基本一眼睇晒。屋內做了榻榻米床，瞓覺時就鋪上床褥，不瞓就收埋放入衣櫃，變回客廳。廳外有樓梯落去私人花園。

怡景苑目前只有一個二手放盤，是一個實用面積119方呎頂層連天台戶，叫價298萬元，呎價25,042元。

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