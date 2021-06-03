【本報訊】香港5月份採購經理指數（PMI）見七年高位。市場研究機構IHS Markit昨日公佈，經季節調整後，本港PMI由4月份的50.3，升至5月份的52.5，為2014年2月以來新高，數據反映營商環境連續四個月好轉。

就業空間未有改善

不過，企業5月份聘僱的員工人數，是4個月以來首次下跌，顯示就業空間未有改善。IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，防疫限制於4月底進一步放寬，對香港私營經濟5月份表現有正面效應。而經濟環境與營商信心轉強，有利於經濟活動進一步擴張。由於第一季本地生產總值（GDP）錄得正增長，該機構預測今年GDP增長6.8%。

個別企業仍持續受疫情影響，但產出量的增長率為2018年2月以來最快。5月份從海外新接的定單量重回升軌，首次扭轉前年3月以來的下跌周期，當中來自內地的新增業務，連跌三年後亦見起色。

數據又顯示，企業面對員工成本及採購成本上升，當中採購成本升幅是2018年6月以來最快，企業要加價轉嫁成本負擔。惟從5月份的產出預期指數升至2014年2月以來最高可見，即使面對價格壓力，企業普遍看好未來前景。