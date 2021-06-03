【本報訊】樓市氣氛暢旺，大批市民湧入市抽新盤。新世界（017）大圍站上蓋柏傲莊III，本周六首輪開賣331伙，昨日截收逾2.7萬票，不只打破同盤1期去年10月時收2.27萬票的紀錄，亦平了1997年將軍澳東港城的紀錄，成為1997年以來的新盤票王。以首批開賣331伙計，超額認購80倍。

VAU Residence最細209呎

柏傲莊I去年10月疫市開售，收逾2.27萬票成為97後新盤票王，而柏傲莊III首輪開售最終收逾2.7萬票，比舊紀錄多出近兩成。發展商指，客源分佈方面，約六成為去年1、2期向隅客；約七成來自新界區、兩成九龍區、其餘為港島區。

柏傲莊III兩張價單合共331伙，面積310至1,011方呎，折實價674.8萬至2,529.5萬元，呎價17,779至25,781元。兩批折實平均呎價分別19,999及21,368元。

萬科香港何文田自由道11號新盤VAU Residence昨日上樓書。集團執行董事周銘禧指，項目預計本月推出。樓書顯示，項目樓高25層，提供165伙，主打開放式及一房，一層7至8伙，單位面積209至499方呎不等，涵蓋開放式至三房間隔，並設7伙天台特色戶。最細為5至7樓E室，屬面積209方呎的開放式單位。

同系的屯門掃管笏上源，最新售出19號洋房，實用面積2,707方呎，連971方呎花園及500方呎天台，四套房間隔，成交價4,500萬元，呎價16,624元。

新地（016）南區壽臣山Shouson Peak再錄成交，17N號屋，實用面積2,760方呎，連481方呎花園，成交價1.95億元，呎價70,500元，買家採用180天成交，近半個月連沽三伙，吸金約8億元。