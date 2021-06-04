最近，我開始重新留意ARKK。會否再度吸納，將視乎此ETF於下一次調整後的表現。而我觀察的重點，是它跌完後能否作有力並持續的反彈。如有，我會視之為資金重投的迹象，ARKK有機會可以重新確立中長線的升勢。然而，如下次跌後的反彈繼續是短暫無力，則代表買入時機未到，對於這隻ETF，我會認為尚未時候沾手。

再講Cathie Wood。過去數月，隨着她管理的基金表現下滑，市場上對她抨擊的聲音不斷，或者大家也會留意到，近月在ARK Invest 的youtube channel 上發佈的影片，甚至停用了留言功能，相信應該也與此有關。

但當然，有些抨擊的聲音，的確也是事實。若然我們持續也有留意ARKK的股票買賣，也許都會認為，當中某些投資決定無疑是有點草率，就好像是買入百度（BIDU）的這樣一間已成立多年，但發展一直未如理想的公司，就實在令人摸不着頭腦。

然而，再看現時ARKK的持股，我會認為是開始重回正軌。最低限度，特別是持股比重最大的那些股票，都是屬於有能力將現有產業淘汰及取替的企業，例如是Teledoc （TDOC）、Roku （ROKU）、Shopify （SHOP）、Zoom （ZM）等。最後這些企業能否成功，固然尚有變數，但看到ARKK的選股變回忠於本身的投資理念，我相信就有轉機。

無論是ARKK本身又好，又或者持股中的TDOC、ZM等股票，股價都由高位大跌了不少，如果這些企業在基本面上沒有出現問題，盈利長遠能繼續增長，現時絕對會是合適的吸納機會。

不過，為了確定這並非只是我一廂情願的想法，所以我最快也要等下一次調整後ARKK 能作出有力升勢時才會買入。就讓未來它的股價表現去告訴我們應該要買，還是不買。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略