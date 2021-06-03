上世紀70年代末，中越戰爭當中，中國出戰的理據是「對越自衞反擊戰」。從越南的角度，則是「對抗中國擴張」。這是共產黨你我不讓的緊張年代。《血染的風采》在上80年代中編寫，紀念在中越之戰陣亡的中國士兵。

《血染的風采》一曲本來並不流行，直至1989年天安門事件，「有心人」把這一曲的聲帶，送到香港電台的DJ車淑梅手中，後來歌詞有些改動，變了每年六四燭光晚會支聯會必唱的歌曲。32年後的六四，在香港突然變了禁忌。六四一些靈魂人物，現在已忙於過着新生活：第四名通緝犯柴玲，現在從事教育工作，在她數年前的自傳當中，已講到寬恕共產黨。

今年香港的六四，其實是2019年反送中自由之夏的延續篇。本報創辦人黎智英失去自由，壹傳媒（282）投票權被奪去，黎的股票被凍結，還有黎三間私人公司的銀行戶口。在香港，不需要用坦克車，打壓也可以「好斯文」，但明眼人睇到，《國安法》的力度是無限大，正常的初選變了顛覆國家政權罪，長期扣押，資產及人身安全再難有保障。

香港未來重點投資

金融人對過去的歷史並非最熱衷；他們可能很短視，只想了解到獲利的可能性。當香港法治受到衝擊，香港還剩下甚麼？況且，8月1號後，預計「鎖港條例」必然升級。上年港版《國安法》實施，特首說只影響一小撮人；原來卻是個extreme makeover。

香港強迫性的政治改革，已返不到轉頭，但香港依然有其獨特之處。「區塊港」BlockchainHub便是其中一環，會否真的成功當然是未知數。區塊鏈技術，將會是香港的重點投資，但同一時間，各國政府正為區塊鏈技術衍生出來的加密貨幣，作了相對保守及觀望態度。他們特別憂慮加密貨幣挑戰其地位的潛在風險，把事情政治化，恐怕虛擬貨幣變了走資渠道，不再着眼背後的思維革新科技。

最後，不足50多天，「鎖港條例」便會開始，又是另一個「不會影響太多人」的計時炸彈。如果用上年《國安法》不會大影響作推論，那麼真的要份外小心。今天近乎所有有意義的選舉已被閹割，香港依然有集會及言論自由？心中的六四，是抑壓的。政權要你怕，香港已不一樣。

錢志健

資深對沖基金經理

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