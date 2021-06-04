恒隆地產（101）公佈，向已接種疫苗的香港員工提供額外兩天有薪假期，以及1,000元恒隆電子購物禮券。若香港員工整體接種率於今年10月底前達七成，合資格香港員工可額外再獲3,000元恒隆電子購物禮券，合資格的外判員工亦將可獲發放禮券。

另外，於9月底前完成接種兩劑疫苗的市民，並於恒隆旗下商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿100元，即可獲發總值200元的恒隆電子購物禮券，活動的詳情將於稍後公布。

香格里拉抽一年免費住宿

香格里拉集團公佈，將推出抽奬活動予8月底前接種兩劑疫苗的市民，送出一年免費住宿，名額僅一個，並適用於集團全球100多間酒店。得奬者可在國際邊境重新開放後，在全球76個目的地體驗旗下酒店，包括倫敦、巴黎、東京和新加坡的旗艦酒店，以及在香港的四間酒店。年滿18歲、持香港身份證的永久和非永久居民均可參加抽奬。

香格里拉集團董事長郭惠光稱，明白市民渴望再次出遊，因此不斷嘗試新方式以確保客人能安心旅遊，相信接種疫苗對保護自己、親人及社區至關重要，過去17個月十分艱難，希望社區能夠團結起來，順利渡過難關。

嘉民辦百萬抽獎

澳資嘉民集團宣佈，將推出抽獎活動予8月31日或之前接種新冠疫苗的香港身份證持有人，大獎為一輛價值逾 50 萬港元的Tesla Model 3 Long Range 電動車。抽獎結果會在 9月公佈。

集團表示，整個抽獎活動的獎品總值超過 100 萬港元，集團會從旗下物業的客戶採購獎品，而獎品包括電動車，是要實踐集團推動可持續發展的承諾。抽獎活動的登記方法、抽獎及獎品詳情將於稍後公佈。

嘉民集團大中華區行政總裁夏偉奇（Kristoffer Harvey）表示，集團已推出一系列措施鼓勵香港團隊接種疫苗，包括提供接種疫苗感謝獎金、額外假期和免費醫療諮詢，以及舉辦健康講座。

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