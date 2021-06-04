疫情持續，加上近期不少外資企業撒出香港，本港商廈租金回落。華特迪士尼（香港）最新續租觀塘創紀之城5期寫字樓，月租53.2萬元，租期3年，比2018年時的57.5萬元租金平近8%，租金成本料節省近155萬元；呎租37元，屬近期同類寫字樓低位。

土地註冊署資料顯示，華特迪士尼（香港）最新以53.2萬元月租，續租觀塘創紀之城5期中層8個單位，租期3年。樓面面積約1.4萬方呎，呎租約37元。迪士尼在2015年起租用創紀之城作寫字樓，2018年擴大至9個單位，合共租金達66.5萬元。而上述8個單位，2018年時月租就為57.5萬元，即是次續租平了4.3萬元或7.5%。

翻查資料，創紀之城5期近期租金回落，2019年時該廈呎租曾見43元，至今年4月，個別高層單位呎租跌至39元，是次成交租金屬低位水平。

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