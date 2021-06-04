理柏數據顯示，5月份強積金基金平均回報1.13%，當中歐洲股票基金表現最標青，平均錄3.23%；其次是日本股票基金，月內升2.23%；亞太區股票及南韓股票基金則見紅，分別跌1.38%及1.58%。

上月表現最好的10隻基金當中，有7隻為歐股基金，友邦強積金優選計劃的歐洲股票基金表現最好是，月內賺4.59%，另滙豐及恒生旗下自選歐股基金分別升4.21%；餘下3隻均屬永明強積金旗下的港股基金，回報介乎3.56%至3.59%。

比較過去一年的回報表現，亞太區（除日本）股票及大中華股票基金均升逾五成，前者升53.26%，後者升51.09%；若比較過去三年回報，美國股票則大升53.52%。

積金局主席劉麥嘉軒較早前表示，截至2020年底，計劃成員有450萬，總資產值達1.1萬億元，人均有25.1萬元強積金資產；擁200萬元資產的賬戶至少有2萬個。

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