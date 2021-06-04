保安局上月初凍結黎智英持有的71.26%壹傳媒（282）股份，公司一度停牌，復牌後連日股價亦見波動。前特首梁振英早前透露自己為壹傳媒股東之一，今日於Facebook進一步指，自己於2018年買入2,000股壹傳媒股份，「在此前後都沒有直接或間接買入或賣出任何壹傳媒的股份。」更籲市場人士不必作任何猜測。

截至中午1時46分，壹傳媒報0.32元，梁振英持股份價值為640元。

壹傳媒於2019年5月更改每手買賣單位為1萬股，此前為每手2,000股，意味梁振英當時購入最低僅一手股票，惟未知當時買入動機；更改每手買賣單位後，梁振英現持股實不足一手，將只能透過碎股交易。

2018年壹傳媒股價由0.4元水平滑落至0.2水平，買入2,000股估計斥資不多於800元，按現水平計相當於接近打和。

梁振英持續關注壹傳媒情況，甚至曾指自己作為小股東，已委託律師跟進此前停牌，以及壹傳媒及《蘋果日報》運作及資金財務事宜。壹傳媒行政總裁張劍虹當時沒有直接回應梁振英，但強調集團財政健康，如常運作。

壹傳媒本周二（1日）發公告指收到國家安全處的信函，確認大股東黎智英不得直接或間接行使其所持公司任何股份的投票權，惟獲得保安局局長授予的許可除外。就如何獲得許可，保安局曾回覆指有關案件已進入司法程序，處理有關案件的細節，不適宜透露。

有資深會計師早前向本報表示，按普通法凍結令是不包括隨意取締其受《公司法》保障的股東權利，包括投票權，形容今次非常罕見，亦是首次聽聞。他坦言，連投票權都被剝奪，黎智英的股份形同廢紙，但對於《國安法》凌駕《公司法》不表意外，認為是對自由市場一大打擊。

獨立股評人David Webb亦曾向本報表示，如果黎智英在8月份的下一次股東大會上沒有獲得保安局局長的授予許可，持有28.74%股份的公眾股東或左右結果，例如通過投票否決一般性授權，或否決重新任命董事 ，甚至提出自己的候選人並投票選他們入局。他續指，根據公司條例，在股東周年大會上，持有2.5%股份的持有人或50名成員也可以提出自己的決議案。

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