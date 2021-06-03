【本報訊】樓市走勢趨升，年初至今超級豪宅更屢錄成交，最新市傳九倉（004）山頂項目Mount Nicholson，連車位都錄得千萬成交。萊坊發表全年樓市走勢預測，對本港樓市走勢樂觀，尤其豪宅樓價特別看高一線，料全年樓價升3%至5%，豪宅樓價則升5%。

萊坊執行董事林浩文指，隨着本港疫情逐漸穩定，加上有機會「通關」，料今年全年購買力仍然強勁，其中1億元以上的超級豪宅料最為受惠，另外600萬至1,000萬元的物業將繼續受惠「林鄭plan」帶動，表現較其餘物業好。

賣地收益勢升四成

林浩文又預料全年住宅供應、施工量及落成量均有機會達標，而一、二手成交量則會較去年的5.9萬宗，上升到6萬至6.2萬宗。上個財政年度政府賣地收益甚少，林浩文預料今年由於有中環海濱商業地、銅鑼灣加路連山道用地及古洞北住宅地等，收益將約有1,000億元，按年大升40%。林浩文指，雖然中環海濱商業用地為雙信封制入標，入標金額並非決定因素，而且總投資額預料將為700億元以上，預料入標財團只有約3至5個，但相信流標風險不大。

另外，萊坊預料全年港島區甲級寫字樓租金按年跌5%至10%，但會隨着經濟環境一併改善，預料明年上半年租金能率先反彈，回升1%至3%。至於九龍區則料變化不大，預料全年租金走勢穩定，升跌幅都約只有1%。