科濟藥業（2171）下周一（7日）起公開招股，招股價介乎29.6至32.8元，一手500股，入場費16,565.26元；預計6月18日掛牌。高盛、瑞銀為聯席保薦人。

科濟擬發行9,474.7萬股，集資最多31.08億元，並引入9名基石投資者，包括禮來亞洲基金、新華人壽、廣發基金、南方基金等，共認購2.3億美元（約17.94億港元）股份，佔總集資額約57.4%至63.6%。

科濟藥業是一家在中國及美國擁有業務的生物製藥公司，專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T（嵌合抗原受體T細胞）細胞療法。該公司目前只有一項核心候選產品CT053用於治療 R/R MM（一種血液惡性腫瘤），已完成I期研究，並正在進行中國關鍵II期研究。亦正在北美完成Ib期試驗，並就啟動關鍵的II期試驗與美國FDA溝通。

不過，同類產品Abecma今年3月已取得美國FDA的上市許可，而且全球有15種處於臨床開發階段的同類產品，部分的開發更接近後期階段。

未有產品上市 管理層：多管線策略分散研發風險

招股書披露，科濟於2019年和2020年分別虧損2.27億和3.27億元人民幣。科濟藥業有11款候選產品，但全部仍在臨床前或I期階段。該公司指，已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的 IND許可。

科濟聯合創始人及首席執行官李宗海表示，公司以多管線策略來分散風險。臨床開發副總裁汪薇指，核心產品的優勢在於安全性和療效「非常突出」，未有患者在治療期間死亡。

被問及公司預期何時有盈利，財務高級副總裁謝嵐未有正面回答，僅表示料2022年起將核心產品商業化後，公司短期內仍有其他研發管線需要投入資金。該公司集資所得30%用作進一步開發公司一款多發性骨髓瘤的核心產品；60%用於研發其他產品、開發製造及商業化能力、繼續升級技術及早期研發活動。

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