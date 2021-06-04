4月初已停牌的中國華融（2799），陷入千億債務危機，《彭博》引述知情人士指，該企今早召開內部會議，會上宣佈中國長城資產管理公司黨委副書記、總裁梁強，將出任華融黨委副書記，並獲華融黨委提名，在履行必要的董事會程序及任職資格、並獲中國銀保監會核准後，正式擔任華融總裁。

華融總裁一職自去年11月起空缺至今，而梁強履新長城資產黨委副書記、總裁、執行董事尚不足半年，其總裁任職資格上月25日才剛剛得到中國銀保監會核准。梁強曾先後擔任中國信達資產（1359）副總裁、中國東方資產副總裁。

梁強於1971年出生，1993年畢業於山西省財政稅務專科學校投資經濟管理專業；1999年畢業於上海財經大學會計專業，獲經濟學學士學位，隨即加入信達資產，並於2016年2月至2019年4月擔任總裁助理。2020年1月，東方資產、中國華融、中國信達3間金融資產管理公司進行副總裁輪調，梁強當時由信達資產副總裁調任東方資產副總裁。今年1月，梁強再從東方資產副總裁一職，調任至長城資產黨委副書記。他亦在2005年獲得清華大學工商管理碩士學位，具有高級經濟師職稱。

作為內地最大處置不良資產管理公司，中國華融被爆出千億債務危機，市場擔心其多隻美元債可能違約，早前遭投資者大手拋售令債價急跌，引起國際金融市場關注。目前梁強接棒中國華融總裁一職，頗有臨危受命的意味。《彭博》早前亦引述知情官員透露，銀保監會、黨委會上月已批准梁強赴任華融總裁，其任內能否緩解華融目前的困境，成為外界焦點。中國華融未予置評。

華融周四（3日）發佈新聞稿稱，4月1日至6月3日華融及旗下子公司累計按期足額兌付36隻到期境內外債券，金額合計320.56億元人民幣。

另外，中國財政部亦傳出考慮成立新控股平台，以承接中國華融在內的四大資產管理公司，作為監控風險手段。《彭博》報道，這方案在3年前已經提出，但一直未有實質進展，直至最近華融爆出債務危機，相關部門才重新審議這方案。有官員認為，設立控股平台可以使財政部從股東角色抽離，從而回歸監管職能，並向中國東方、中國華融、中國長城、中國信達四大資產管理公司引入更專業的管理文化。

90年代亞洲金融風暴期間，中國政府為消化國有銀行的巨額壞賬風險，批准設立華融等四大資產管理公司，分別對口剝離建行、中行、農行和工行合計逾1.4萬億元人民幣（下同）的不良資產，財政部作為唯一股東向各公司出資100億元。不過，營運了10年後，四大資產管理公司並未如預定計劃退出市場，相反規模快速擴張並發展成集各類金融牌照的金融控股集團。

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