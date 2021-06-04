新盤市場聚焦周末大盤開售，市場今日錄零星成交。恒地（012）鴨脷洲單幢新盤逸南，今日次輪開售28伙，全數單位折實價平過800萬元；據知一小時暫沽出9伙。

恒地（012）鴨脷洲新盤逸南今日次輪發售，涉及28伙，當中16伙為開放式單位，另外12伙為一房單位。15伙折實價少於500萬元，9伙售價介乎500至700萬，另4伙介乎700至800萬元。

項目安排在今日傍晚六時起在中環IFC開售，現場出席買家約10組，分批前往售樓處揀樓。代理指，項目一小時沽出9伙。

逸南今日進行次輪開售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，預料逸南今日可沽出7成單位，有意購入一房及開放式單位的買家各半。客源以25至35歲年輕人為主，涉及投資金額細。投資客佔3成，用家約佔7成，料租金回報可達3至3.3厘。由於港島區600萬元內全新盤選擇不多，預料逸南周末可沽清餘下單位。

陳永傑指，一手新盤成交暢旺，大圍站上蓋大型新盤亦於本月推售，估計6月全月可錄得約2,500宗一手成交。樓價方面，最新公布CCL報185.16點，按周升0.36%，距離歷史高位僅相差2.52%，預計6月CCL可重返190.48歷史高位。

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