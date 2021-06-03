【本報訊】根據股權披露，美團（3690）行政總裁王興簽訂股票轉讓計劃，將5,731.9萬股擁有10股投票權的A類股，轉為只有1股投票權的B類股，並將以上B類股注入王興基金會。據悉該基金將專門用於推動教育與科研等公益事業。王興的投票權由原來的45.02%，跌至42.62%。

按美團昨收市價計，該部份股份市值約176億元。股權披露資料同時顯示，該基金當日已完成約935萬股的公益捐贈，市值約28.7億元。整個過程完成後，美團A類股份總數減少至6.78億股，B類股份則增加54.32億股。

美團發言人指，是次股本轉換屬於高管個人出於公益目的所做的資產規劃，不會對其繼續推動美團發展有任何影響。

美團近日也深受科技企業反壟斷調查的影響，於4月被市場監管總局就實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，而王興其後在自己的社交網站「飯否」上引用了晚唐詩人章碣《焚書坑》，被指有批判暴政意味，但王興指詩文是提醒自己最危險的對手並不是預料中的那一個，而是自己還未關注到的公司和模式。

拼多多員工資料被盜

另外，內媒指有人涉嫌偽裝成拼多多公司郵箱發送大量「釣魚郵件」，拼多多駐太原員工部份薪酬訊息證實被盜。太原市杏花嶺區上月在北京捕獲當時任職美團安全部門的工程師疑犯，但檢察院指在調查階段不便透露，而美團人事部員工在網上否認事件，拼多多不予置評。